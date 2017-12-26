В Тольятти начальника смены осудили за смерть работника электростанции

Автозаводский райсуд Тольятти вынес приговор сотруднику ТЭЦ ВАЗа филиала "Самарский ПАО "Т-Плюс" А. Его обвиняли в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть работника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, по версии следствия, начальник смены цеха электростанции ТЭЦ не обеспечил безопасность при проведении работ на территории предприятия. Так, 4 июня 2017 г. он допустил электромонтера к вырубке кустарника и сорняка в непосредственной близости от открытого распределительного устройства напряжением 110 Кв. В результате электромонтер погиб от поражения током.

Суд назначил А. год лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.