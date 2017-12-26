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Происшествия

В Тольятти начальника смены осудили за смерть работника электростанции

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский райсуд Тольятти вынес приговор сотруднику ТЭЦ ВАЗа филиала "Самарский ПАО "Т-Плюс" А. Его обвиняли в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть работника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, по версии следствия, начальник смены цеха электростанции ТЭЦ не обеспечил безопасность при проведении работ на территории предприятия. Так, 4 июня 2017 г. он допустил электромонтера к вырубке кустарника и сорняка в непосредственной близости от открытого распределительного устройства напряжением 110 Кв. В результате электромонтер погиб от поражения током.

Суд назначил А. год лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Теги: суд приговор техника безопасности смерть Тольятти
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Последние комментарии

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

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