Сразу несколько музеев Тольятти в этом году отметили юбилей

Этот год стал юбилейным сразу для нескольких музеев Тольятти. Краеведческому музею города исполнилось 55 лет, художественному — 30 лет, музейному комплексу "Наследие" — 20 лет. К концу юбилейного для музеев года Волга Ньюс подготовила обзор тольяттинских выставочных площадок, которые следует обязательно посетить.

Тольяттинский краеведческий музей (бульвар Ленина, 22) не похож на старый сундук с ненужными вещами, здесь по большим пустым залам не шаркают древние музейные работники, поправляя советские знамена. Музей старательно пытается привлекать новую публику и выстраивать с ней диалог. На его базе, помимо исторической коллекции, насчитывающей около 70 тысяч предметов, имеется цифровой планетарий. Музей гордится первым в Самарской области открытым хранилищем, так называемым депозитарием, с богатой экспозицией антикварной мебели.

Успешно работая с различными фондами, музей сумел реализовать не один интересный проект — "ХХ век в кадре и за кадром", "Открытая книга", "Память места: о мере", "Музейный пикник". Ежегодно здесь проходит около 30 выставок. Но центральной остается экспозиция "Ставрополь провинциальный", которая рассказывает историю края с древнейших времен до начала ХХ века. По ней гости проходят через курган и землянку, сквозь крестьянскую избу, к купеческим хоромам и девичьей светелке.

Сейчас научные сотрудники работают над новым проектом — "Музей в городе". Это один из центральных пунктов преображения культурного ландшафта Тольятти. Если все удастся, город скоро обзаведется музейным кварталом, — социокультурным пространством, объединяющим главные достопримечательности. Краеведческий возьмет на себя статус главного музея, бренда города. Сейчас ведется работа над модернизацией фасада музея и прорисовкой карты территории Музейного квартала, выстраивается модель взаимоотношений с другими культурными объектами.

Одной из главных точек этого проекта является Художественный музей (бульвар Ленина, 22 (правое крыло). В 2017 году он празднует тройной юбилей. Во-первых, это 30 лет — рождение музея в статусе филиала Куйбышевского художественного. Во-вторых, 25 лет как музей стал самостоятельным и получил статус муниципального. И, в-третьих, 10 лет как он преобразился из Художественной галереи в Художественный музей.

Постоянная смена выставок, лектории, кинопоказы — здесь формируется новое интеллектуальное пространство Тольятти. Только в этом году в музее и его филиалах прошли выставки Юрия Филиппова, Анджело Фронтони, Лидии Кондратьевой, Федора Юрицына; состоялась презентация уникальной коллекции печатной графики японских художников, где представлялось 27 работ Кацунори Хаманиси. К своему 30-летию музей сформировал интересную экспозицию из собственных фондов "Лабиринты времени" с работами советских художников 70-80-х годов.

У музея есть и Отдел современного искусства (улица Свердлова, 3), поддерживающий молодых художников и организующий актуальные выставки. Это очень активное пространство, где можно не только прийти и посмотреть, но и погрузиться в материал. Воркшопы, курсы современного искусства для детей, и опять лекции и кинопоказы. Все это помогает найти городу собственную художественную идентичность.

В Тольятти работает еще одно художественное пространство, делающее честь городу — Волжская картинная галерея или галерея "Собрание актуального реализма" (бульвар Ленина, 23). Она владеет работами Роберта Фалька, Василия Шульженко, Давида Бурлюка, Максима Кантора, Андрея Тутунова.

Отдельное удовольствие зрители получают от девяти литографий Михаила Шемякина, посвященных творчеству Владимира Высоцкого. Гордостью галереи является большая коллекция, более чем 100 живописных и графических работ Петра Оссовского, предоставленная самим художником. Эта галерея — первый частный художественный музей Поволжья, обладающий коллекцией федерального значения. Живет галерея в основном за счет меценатов (в первую очередь ее основателя Виталия Вавилина) и частных пожертвований.

Инженерное искусство

Парковый комплекс истории техники им. Сахарова занимает лидирующие позиции в рейтинге самых привлекательных туристических мест региона. А музей истории "АВТОВАЗа" способен удивить даже поклонников передачи TopGear.

"АвтоВАЗ" — визитная карточка Тольятти. Поэтому музей истории автомобильного концерна (Южное шоссе, 121) к посещению обязателен. Небольшая, но яркая экспозиция автомобилей будет интересна не только техническим фанатикам, но и поклонникам истории, и просто любителям интересных фактов. В первом зале можно увидеть ту самую желтую "Калину Спорт", на которой в 2010 году Владимир Путин совершил автопробег; и рассмотреть "десятку", подаренную Борису Ельцину. Интересный экспонат — "девяносто девятая", на которой записаны имена всех работников завода в 1991 году — около ста тысяч имен. Недалеко расположилась целая серия легендарных "Нив", покорявших антарктические станции, Гималаи и труднейшие ралли-марафоны. Разве что только в этом музее можно встретить "Ладу Рапан" — автомобиль из будущего, и странный "Лада Рикша" — концепт российского электромобиля. Ярким красным пятном в памяти останется спорткар от Лады Revolution III, способный разогнаться до 100 км/ч за 5,9 секунд. И это лишь часть экспозиции музея истории АвтоВАЗа.

Но не только из-за этого музея в Тольятти тянутся поклонники техники. Главная радость для них — масштабный Парковый комплекс истории техники им. Сахарова (Южное шоссе, 137). Огромная подводная лодка проекта 641Б "СОМ" "Б-307" ВМФ России, привезенная из Кронштадта, — как главный экспонат, а еще более 450 единиц техники — от космической до бронетанковой, расположились на площади в 38 га. Вокруг некоторых из них уже появились легенды. Например, экскурсоводы говорят, что 36-фунтовое орудие, отлитое на Александровском литейном заводе в начале XIX века, оковывал лично император Александр I. А подводная лодка и грузовик "Студебеккер" приехали на базу уже кинозвездами. Лодка мелькнула в знаменитой комедии "Особенности национальной рыбалки", а грузовик снимался в моменте погони за бандитом Фоксом в культовой ленте Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Выставочные объекты часто попадают в поле зрения самарских художников и становятся ведущими образами их работ.

Парк не акцентирует внимание на военной технике, главная задача выставочного комплекса продемонстрировать успех отечественной инженерного искусства и промышленности. Интересно будет посмотреть автомобильную серию — на символы эпохи ГАЗ-М1 и "Победу"; космическую экспозицию — шасси лунохода и марсоход, модуль "Союз" и транспортных роботов. Поклонники железнодорожной техники тоже будут рады увидеть паровозы, тепловозы и электровозы легендарных серий "Л", "ТЭ", "Е". Много места занимает и раздел авиационной техники — фронтовые бомбардировщики и истребители, ударные вертолеты "Крокодил", многоцелевые "Ми-6", противолодочные "Ка-27".

Сейчас в парке доступна возможность зимнего выезда по установленным датам на БМП-2 и экскурсия по подводной лодке. И все готовится к реконструкции военно-исторической зимнего боя Великой Отечественной войны "Зима 1943–1944 гг.".

От Ставрополя-на-Волге к Италии

В 1953 году произошло плановое затопление старого города Ставрополя-на-Волге из-за строительства Куйбышевской ГЭС. Но тольяттинцы не хотят забывать свою историю, и память о прошлом они бережно сохранили в домах-музеях. Но город живет не только вчерашним днем, но и задумывается о будущем, например, организовал проект "Итальянский парк".

За аутентичной атмосферой быта первой половины XX века следует идти в городской музейный комплекс "Наследие" (ул. Советская, 39). В этом году он тоже отмечает юбилей — 20 лет в статусе музея. Именно в 1997 году был подписан указ о сохранении дома Стариковых, перенесенного 1 мая 1953 года из зоны затопления в Центральный район города. Музей не тронуло новое время — здесь все еще красный абажур над столом с белой скатертью и старая радиола, накрытая вязаной салфеткой. На антикварных полках черно-белые фотографии, коробочка духов "Ландыш серебристый" и складные часы-будильник. "Наследие" обладает фондом в 11 тысяч экспонатов — монеты, ткани, фотографии, книги: все это рассказывает историю Ставрополя-на-Волге.

В Тольятти можно увидеть и дом художника Ильи Репина, который останавливался здесь в 1870 году. Деревянное здание, после затопления, перенесли в Центральный район (переулок Репина, 8), но это по-прежнему тот самый "дом Буянихи". Узнать его можно по мемориальной доске.

В Тольятти есть еще ведомственные музеи — Тольяттинский музей пожарной охраны (ул. 40 лет Победы, 94) и Экологический музей Института экологии Волжского бассейна РАН (ул. Комзина, 10а). А в этом году стартовал совместный проект Поволжского института итальянской культуры и Тольяттинского художественного музея "Итальянский парк" (Приморский бульвар, 37). Идея создания подобной культурной площадки появилась еще в 2014 году, но пока она еще далека до своей полной реализации. Но в этом году на территории около Дворца спорта "Волгарь" уже прошел ряд мероприятий — выставки, лектории, воркшопы.