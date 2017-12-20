Житель Ставропольского района похитил у односельчанина коллекцию алкоголя

В Ставропольском районе правоохранители задержали 22-летнего парня по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

58-летний мужчина сообщил в полицию, что у него из дома кто-то вынес 13 бутылок дорогого алкоголя и столовый набор общей стоимостью 72 тыс. рублей. Как выяснилось, злоумышленник проник в дом, разбив окно и вытащив из рамы металлическую решетку. С места происшествия полицейские изъяли фрагменты стекла, следы рук и одежды.

Инспектор-кинолог ОМВД России по Ставропольскому району лейтенант полиции Анастасия Косенко со служебной собакой по кличке Шредер через огороды и улицы по следу вышли к одному из домов в селе. Там находилось похищенное имущество. Подозреваемым стал житель этого дома.

На допросе молодой человек признал вину. Предположительно, он узнал от знакомого, что потерпевший хранит дома коллекцию алкоголя, и решил похитить спиртное для себя, а столовые приборы взял, чтобы продать. Во время обыска у подозреваемого нашли часть спиртного и столовые приборы. Несколько бутылок алкоголя он уже успел выпить. Похищенное возвращено владельцу.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье "Кража".