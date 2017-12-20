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Происшествия

Житель Ставропольского района похитил у односельчанина коллекцию алкоголя

ТОЛЬЯТТИ. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе правоохранители задержали 22-летнего парня по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

58-летний мужчина сообщил в полицию, что у него из дома кто-то вынес 13 бутылок дорогого алкоголя и столовый набор общей стоимостью 72 тыс. рублей. Как выяснилось, злоумышленник проник в дом, разбив окно и вытащив из рамы металлическую решетку. С места происшествия полицейские изъяли фрагменты стекла, следы рук и одежды.

Инспектор-кинолог ОМВД России по Ставропольскому району лейтенант полиции Анастасия Косенко со служебной собакой по кличке Шредер через огороды и улицы по следу вышли к одному из домов в селе. Там находилось похищенное имущество. Подозреваемым стал житель этого дома.

На допросе молодой человек признал вину. Предположительно, он узнал от знакомого, что потерпевший хранит дома коллекцию алкоголя, и решил похитить спиртное для себя, а столовые приборы взял, чтобы продать. Во время обыска у подозреваемого нашли часть спиртного и столовые приборы. Несколько бутылок алкоголя он уже успел выпить. Похищенное возвращено владельцу.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги: преступление уголовное дело кража Ставропольский район
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Последние комментарии

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

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