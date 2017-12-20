При тушении пожара на п-ве Копылово в Тольятти спасли мужчину

Во вторник, 19 декабря, в 9:56, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Бурлацкой на п-ве Копылово в Комсомольском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело бесхозное строение на площади 6 кв. м. Трое пожарных с применением одной спецмашины полностью ликвидировали пожар уже в 10:08.

Как отмечают в ГУ МЧС по Самарской области, во время тушения спасли 60-летнего мужчину, получившего травму.

Причины пожара устанавливаются.