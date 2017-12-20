При тушении пожара на п-ве Копылово в Тольятти спасли мужчину

Во вторник, 19 декабря, в 9:56, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Бурлацкой на п-ве Копылово в Комсомольском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горело бесхозное строение на площади 6 кв. м. Трое пожарных с применением одной спецмашины полностью ликвидировали пожар уже в 10:08.
Как отмечают в ГУ МЧС по Самарской области, во время тушения спасли 60-летнего мужчину, получившего травму.
Причины пожара устанавливаются.
Последние комментарии
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.