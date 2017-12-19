В центре Тольятти под колесами микроавтобуса погиб пенсионер

Во вторник, 19 декабря, примерно в 18:00, в Центральном районе Тольятти участником ДТП стал 32-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato, ехавший по ул. Мира со стороны ул. Жилина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной информации полицейских, на перекрестке с ул. Карла Маркса он сбил 85-летнего мужчину.
В результате аварии пешеход скончался на месте до приезда бригады "скорой помощи".
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.