В центре Тольятти под колесами микроавтобуса погиб пенсионер

Во вторник, 19 декабря, примерно в 18:00, в Центральном районе Тольятти участником ДТП стал 32-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato, ехавший по ул. Мира со стороны ул. Жилина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной информации полицейских, на перекрестке с ул. Карла Маркса он сбил 85-летнего мужчину. В результате аварии пешеход скончался на месте до приезда бригады "скорой помощи". Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.