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Происшествия

В Тольятти водитель зажал руку инспектора ГИБДД стеклом и несколько метров тащил по дороге

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 декабря, в суд Комсомольского района Тольятти поступило для рассмотрения уголовное дело 32-летнего Владимира В., обвиняемого в насилии в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя Центрального межрайонного следственного отдела по Тольятти СК РФ Наталья Ангипова.

Как пояснила Наталья Ангипова, 29 сентября Владимир на Datsun повез сына своей сожительницы, который учится в первом классе, к гимназии на ул. Ульяны Громовой. В то утро сотрудники ГИБДД проводили в городе рейд по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Напротив гимназии стояли три сотрудника ГИБДД, среди которых был лейтенант - заместитель командира роты ОБДПС ОГИБДД Тольятти. Полицейские следили, чтобы идущие на занятия дети переходили проезжую часть по "зебре". На крыльце учебного заведения были учителя, тоже наблюдавшие, как их воспитанники переходят дорогу.

Как установило следствие, остановив машину напротив гимназии, Владимир высадил ребенка и на глазах полицейских и учителей отправился с ним через дорогу не по пешеходному переходу. Лейтенант сделал ему замечание. Мужчина проигнорировал это, перевел школьника и направился к своей машине. Когда Владимир сел за руль, сотрудник ГИБДД подошел к нему, положил ладонь на опущенное дверное стекло и попросил предъявить документы. Водитель поднял стекло, зажав им руку инспектора, и поехал. Полицейского потащило за машиной, но метров через пять рука сорвалась со стекла, и он упал на проезжую часть. Автомобилист просто уехал. А офицер ГИБДД получил синяки и ссадины.

Полицейские вскоре нашли Владимира. Он во всем признался и сказал, что скрылся, потому что документов у него с собой не было, так как они были просрочены. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

"Мерой пресечения водителю избрана подписка о невыезде, - пояснила Наталья Ангипова. - Во время следствия он признал вину. Сейчас обвинительное заключение утверждено прокурором, и дело направлено для рассмотрения в суд".

УК РФ предусматривает за подобное преступление до пяти лет лишения свободы.

Теги: Ангипова Наталья СУ СК РФ по СО суд полиция автомобилисты нападение Тольятти
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Последние комментарии

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

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