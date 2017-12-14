В Тольятти водитель зажал руку инспектора ГИБДД стеклом и несколько метров тащил по дороге

В четверг, 14 декабря, в суд Комсомольского района Тольятти поступило для рассмотрения уголовное дело 32-летнего Владимира В., обвиняемого в насилии в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя Центрального межрайонного следственного отдела по Тольятти СК РФ Наталья Ангипова.

Как пояснила Наталья Ангипова, 29 сентября Владимир на Datsun повез сына своей сожительницы, который учится в первом классе, к гимназии на ул. Ульяны Громовой. В то утро сотрудники ГИБДД проводили в городе рейд по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Напротив гимназии стояли три сотрудника ГИБДД, среди которых был лейтенант - заместитель командира роты ОБДПС ОГИБДД Тольятти. Полицейские следили, чтобы идущие на занятия дети переходили проезжую часть по "зебре". На крыльце учебного заведения были учителя, тоже наблюдавшие, как их воспитанники переходят дорогу.

Как установило следствие, остановив машину напротив гимназии, Владимир высадил ребенка и на глазах полицейских и учителей отправился с ним через дорогу не по пешеходному переходу. Лейтенант сделал ему замечание. Мужчина проигнорировал это, перевел школьника и направился к своей машине. Когда Владимир сел за руль, сотрудник ГИБДД подошел к нему, положил ладонь на опущенное дверное стекло и попросил предъявить документы. Водитель поднял стекло, зажав им руку инспектора, и поехал. Полицейского потащило за машиной, но метров через пять рука сорвалась со стекла, и он упал на проезжую часть. Автомобилист просто уехал. А офицер ГИБДД получил синяки и ссадины.

Полицейские вскоре нашли Владимира. Он во всем признался и сказал, что скрылся, потому что документов у него с собой не было, так как они были просрочены. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

"Мерой пресечения водителю избрана подписка о невыезде, - пояснила Наталья Ангипова. - Во время следствия он признал вину. Сейчас обвинительное заключение утверждено прокурором, и дело направлено для рассмотрения в суд".

УК РФ предусматривает за подобное преступление до пяти лет лишения свободы.