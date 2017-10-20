Под Тольятти пострадала пассажирка маршрутки, в которую врезалась иномарка

В пятницу, 20 октября, в с. Подстепки Ставропольского района произошло ДТП с участием 61-летней женщины, управлявшей Nissan, сообщили к пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, около 12:00, во время движения она столкнулась с припаркованным в попутном направлении маршрутным автобусом Peugeot.

В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу с травмами шеи.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.