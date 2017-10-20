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Происшествия

Под Тольятти пострадала пассажирка маршрутки, в которую врезалась иномарка

ТОЛЬЯТТИ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 октября, в с. Подстепки Ставропольского района произошло ДТП с участием 61-летней женщины, управлявшей Nissan, сообщили к пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, около 12:00, во время движения она столкнулась с припаркованным в попутном направлении маршрутным автобусом Peugeot.

В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу с травмами шеи.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие Тольятти

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Последние комментарии

Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

Алёна Парадиз 11 июля 2017 09:17 Дело тольяттинского антинаркотического центра "Грань" ушло в суд

у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них

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