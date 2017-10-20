Под Тольятти пострадала пассажирка маршрутки, в которую врезалась иномарка

В пятницу, 20 октября, в с. Подстепки Ставропольского района произошло ДТП с участием 61-летней женщины, управлявшей Nissan, сообщили к пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, около 12:00, во время движения она столкнулась с припаркованным в попутном направлении маршрутным автобусом Peugeot.
В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу с травмами шеи.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них