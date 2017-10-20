В выходные временно ограничат движение транспорта через ж/д-переезд на Хрящевском шоссе в Тольятти

В выходные временно ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд на Хрящевском шоссе в Тольятти, сообщает пресс-центр горадминистрации.
Сообщается, что движение транспортных средств через железнодорожный переезд на Хрящевском шоссе будет временно прекращено с 12:00 21 октября до 12:00 22 октября в связи с проведением строительных работ.
"В указанный период водителям рекомендуется планировать свой маршрут заранее. Возможный вариант объезда — по ул. Северной", — отмечается в релизе.
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Начните уже и бомжей отлавливать, а то вдруг покусают. Сбросьтесь с соседями на стерилизацию, перестаньте выкидывать собак и кошек, стерилизуйте своих животных и не будет никаких собачьих свадеб. Лишь бы на других спихнуть и вызвать отлов, чтобы убили, совести нет совсем.