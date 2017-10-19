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Общество

С 1 ноября в Тольятти вступает в силу новый порядок предоставления услуги "Социальное такси"

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 ноября в Тольятти вступает в силу новый порядок предоставления услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан, сообщает организационное управление горадминистрации.

В перечень лиц, имеющих право воспользоваться социальным транспортом, вошли:

  • инвалиды 1 группы (в том числе нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе);
  • дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, обучающиеся в государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей с глубокой умственной отсталостью (с частичной потерей слуха и различной степенью недоразвития речи);
  • законные представители вышеуказанных категорий граждан, сопровождающих их в поездке.

Заявки на предоставления услуги "Социальное такси" принимаются МАУ Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по телефону 52-50-30 (понедельник–пятница с 8:00 до 18:00, суббота с 9:30 до 14:00, воскресенье — выходной).

В случае необходимости предоставления услуги "Социальное такси" в выходной день соответствующую заявку необходимо оформлять предварительно.

 
Теги: мэрия Тольятти соцподдержка социальная политика такси Тольятти

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