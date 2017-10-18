Тольяттинский театр "Дилижанс" объявляет кастинг на участие в театрализованном музыкальном шоу

В театре "Дилижанс" 21 октября в 14.00 состоится кастинг талантливых детей от семи до 16 лет на участие в театрализованном музыкальном шоу "Поющий Дилижанс", сообщает пресс-служба театра.

Победители кастинга станут звездами театрализованного музыкального шоу "Поющий Дилижанс", премьера которого состоится 11 ноября. Уникальное представление входит в серию событий, приуроченных к 25-летнему юбилею театра.

Шоу будет построено на вокально-хореографических номерах из детских спектаклей театра, а в жюри войдут персонажи из "Дилижансовских" сказок. Юные звезды будут исполнять сольные партии в музыкальных номерах шоу, а помогать им будут профессиональные артисты.

Для участия в кастинге необходимо подготовить вокальный или хореографический номер. С собой принести USB-носитель с записью фонограммы.

Открыта предварительная запись на участие в кастинге по e-mail: st.razina-93@bk.ru