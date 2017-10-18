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Культура

В Тольятти пройдут читки пьес фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2017"

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В тольяттинском театре "Дилижанс" 23, 24 и 25 октября пройдут читки самых свежих и интересных пьес, участвовавших в фестивале молодой драматургии "Любимовка", прошедшем в сентябре этого года в Москве.

Читать пьесы будут актеры театров "Дилижанс" и "Колесо", сообщают организаторы.

Программа читок:

  • 23 октября, 19.00. Екатерина Бондаренко "Женщины и дети". Режиссер читки — Александр Кудряшов (Екатеринбург)
  • 24 октября, 19.00. Наталья Милантьева "Пилорама плюс". Режиссер читки — Вячеслав Дурненков (Тольятти)
  • 25 октября, 19.00. Александр Середин "Гимнастический козел". Режиссер читки — Виктор Мартынов (Тольятти)

Театральный критик Вера Сердечная о пьесе "Женщины и дети":

— В названии пьесы отражен болезненный перекос в истории русской семьи: трагическое сокращение мужских ролей. Сложно построенное исследование наследственных психологических травм восходит по законам психоанализа от детских проблем — к проблемам рода, прабабушек. Микроскопически подробно раскладывая повседневность на реплики и действия, автор добивается не только точного воссоздания картины, но и эффекта остранения. А кроме того, дает надежду на то, что существуют механизмы преодоления родового "проклятия".

Театральный критик Анна Банасюкевич о пьесе "Пилорама плюс":

— "Пилорама плюс" — страстная драма о дремучей любви. Саша — работяга, плотник, Катя — его бывшая одноклассница и предмет вождения. Но Катя — музыкант, она совсем из другой сферы, а еще — замужем. А еще у нее ребенок. Череда нелепых, опасных встреч, коротких разговоров, полных насилия и унижения, сумасшедшие пьяные письма с признаниями и угрозами. У героя — одна любовь, но две жизни — дневная, когда караулит и объясняется, и ночная — когда в пустом цехе пьет водку и разбирается со своей жизнью. Главное, что захватывает в этом тексте — увлекательная несоразмерность банальной ситуации и какой-то средневековой темной чувственности.

Журналист Наталья Дубашинская о пьесе "Гимнастический козел": 

— Гимнастический козел" — пьеса, написанная в жанре театра абсурда: пока пытаешься понять логику происходящего в тексте и наслаждаешься остроумными диалогами, сумбурные образы наполняются в голове совершенно конкретными ассоциациями и потихоньку становится жутко. История закончилась грустно, иначе и быть не могло. Зато текст уже начали разбирать на цитаты.

Теги: театр Дилижанс театр Колесо театр пьеса драматург фестиваль Тольятти

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Последние комментарии

Валентина Казакова 03 августа 2015 14:11 Музейный комплекс "Наследие" в Тольятти планируется передать краеведческому музею

Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".

Таука Петровна 16 июня 2015 16:58 В Тольятти проходит конкурс на лучшее стихотворение о городе

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