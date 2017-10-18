В Тольятти пройдут читки пьес фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2017"

В тольяттинском театре "Дилижанс" 23, 24 и 25 октября пройдут читки самых свежих и интересных пьес, участвовавших в фестивале молодой драматургии "Любимовка", прошедшем в сентябре этого года в Москве.

Читать пьесы будут актеры театров "Дилижанс" и "Колесо", сообщают организаторы.

Программа читок:

23 октября, 19.00. Екатерина Бондаренко "Женщины и дети". Режиссер читки — Александр Кудряшов (Екатеринбург)

24 октября, 19.00. Наталья Милантьева "Пилорама плюс". Режиссер читки — Вячеслав Дурненков (Тольятти)

25 октября, 19.00. Александр Середин "Гимнастический козел". Режиссер читки — Виктор Мартынов (Тольятти)

Театральный критик Вера Сердечная о пьесе "Женщины и дети":

— В названии пьесы отражен болезненный перекос в истории русской семьи: трагическое сокращение мужских ролей. Сложно построенное исследование наследственных психологических травм восходит по законам психоанализа от детских проблем — к проблемам рода, прабабушек. Микроскопически подробно раскладывая повседневность на реплики и действия, автор добивается не только точного воссоздания картины, но и эффекта остранения. А кроме того, дает надежду на то, что существуют механизмы преодоления родового "проклятия".

Театральный критик Анна Банасюкевич о пьесе "Пилорама плюс":

— "Пилорама плюс" — страстная драма о дремучей любви. Саша — работяга, плотник, Катя — его бывшая одноклассница и предмет вождения. Но Катя — музыкант, она совсем из другой сферы, а еще — замужем. А еще у нее ребенок. Череда нелепых, опасных встреч, коротких разговоров, полных насилия и унижения, сумасшедшие пьяные письма с признаниями и угрозами. У героя — одна любовь, но две жизни — дневная, когда караулит и объясняется, и ночная — когда в пустом цехе пьет водку и разбирается со своей жизнью. Главное, что захватывает в этом тексте — увлекательная несоразмерность банальной ситуации и какой-то средневековой темной чувственности.

Журналист Наталья Дубашинская о пьесе "Гимнастический козел":

— Гимнастический козел" — пьеса, написанная в жанре театра абсурда: пока пытаешься понять логику происходящего в тексте и наслаждаешься остроумными диалогами, сумбурные образы наполняются в голове совершенно конкретными ассоциациями и потихоньку становится жутко. История закончилась грустно, иначе и быть не могло. Зато текст уже начали разбирать на цитаты.