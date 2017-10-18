В Тольятти мужчину с марихуаной ошибочно приняли за похитителя телефона

В Тольятти сотрудники Росгвардии изъяли у 32-летнего жителя с. Хрящевка более 40 г марихуаны, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

Перед этим к экипажу вневедомственной охраны обратился администратор кафе и рассказал, что неизвестный украл со стола мобильник одной из посетительниц.

На бульваре Туполева сотрудники Росгвардии заметили мужчину, похожего на разыскиваемого. Увидев патрульный автомобиль, пешеход попытался скрыться, но его задержали. При досмотре у мужчины нашли пакет с наркотиками, но к краже с телефона он не имел отношения.

Теперь задержанный стал фигурантом уголовного дела.