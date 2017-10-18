В Тольятти мужчину с марихуаной ошибочно приняли за похитителя телефона

В Тольятти сотрудники Росгвардии изъяли у 32-летнего жителя с. Хрящевка более 40 г марихуаны, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
Перед этим к экипажу вневедомственной охраны обратился администратор кафе и рассказал, что неизвестный украл со стола мобильник одной из посетительниц.
На бульваре Туполева сотрудники Росгвардии заметили мужчину, похожего на разыскиваемого. Увидев патрульный автомобиль, пешеход попытался скрыться, но его задержали. При досмотре у мужчины нашли пакет с наркотиками, но к краже с телефона он не имел отношения.
Теперь задержанный стал фигурантом уголовного дела.
Последние комментарии
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них