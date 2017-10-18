Тольяттинца судят за 40 краж из школ, детсадов, больниц и офисных центров

В среду, 18 октября, в Автозаводском райсуде Тольятти под председательством федеральной судьи Юлии Гадельшиной началось рассмотрение уголовного дела 41-летнего местного жителя Алексея Митусова, обвиняемого в серии краж.

По версии предварительного следствия, с января 2016 г. по 14 июля 2017 г. Митусов совершал кражи в школах, детских садах, больницах и других учреждениях в Автозаводском и Центральном районах.

В школы и детсады он заходил под предлогом поиска подработки, так как постоянной работы не имел. Мужчина заглядывал в какой-либо кабинет и, увидев, что там никого нет, прихватывал попадавшиеся на глаза или найденный в шкафах сумки, планшетные компьютеры, мобильные телефоны. Нередко в кошельках кроме банковских карт он находил и пин-коды к ним.

Всего в обвинении 40 эпизодов. Самый богатый улов случился у Митусова в тольяттинском офисном центре. Там из кабинета, куда мужчина проник, отжав дверь, он унес полтора десятка смартфонов общей стоимостью 234 тыс. рублей. Часть этих телефонов у него изъяли при обыске.

Попался Митусов в середине июля 2017 г. после кражи из парикмахерской 3,6 тыс. руб. выручки. Хозяйка заведения тут же обнаружила пропажу и сообщила в полицию приметы подозрительного мужчины, которого видела по видеофону. Вскоре его задержали патрульные и нашли у него в карманах банковские карты на имя заявительницы. После этого Митусов написал явку с повинной.

Среди потерпевших по делу в основном работницы детских садов и школ, а также сантехник, госслужащая, пенсионерки и директора различных ООО, в чьи офисах побывал обвиняемый.

Как сообщили в полиции, Митусов в 2016 г. уже был судим за две кражи и получил условный срок, который еще не истек.