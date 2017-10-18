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Культура

В Тольятти откроется выставка анонимной группы художников "Кирка"

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея в пятницу 20 октября откроется выставка "Пэ Эм Жэ" арт-группы "Кирка". Стрит-арт "Панельки" (бетонные заграждения, "превращенные" в панельные многоэтажки) сделал группу известной за пределами Тольятти.

Арт-группа "Кирка" — это анонимная группа художников, работающая с Тольятти с 2016 года. Участники интерпретируют городскую и музейную действительность, участвуют в выставках и создают работы в уличной среде.

"Мы говорим о нашем городе, мы хотим, чтобы это место не было пустым, мы наполняем его близкими нам смыслами, даем название безымянным объектам: лавкам, гаражам, бетонным ограждениям, стенам и прочему обыденному. Мы критикуем нашу действительность и самих себя, и, как все молодые, не всегда знаем, что делать дальше. Нам важно действие и мы действуем, пользуясь языком художника и улицы", — говорит арт-группа в манифесте.

На открытии выставки "Пэ Эм Жэ" будут представлены документации работ художников и новые проекты. Выставка включает в себя живопись, объекты, инсталляции, видео. Впервые об арт-группе "Кирка" заговорили крупные российские СМИ, когда в мае 2016 г. ребята сделали работу "Панельки" — "превратили" бетонные блоки в панельные многоэтажки.

"Каждый из нас ищет свое место. Место, которое любой из нас может называть своим домом, местом работы, местом, где он встречается с друзьями или остается один, домом родителей, и у каждого из нас есть возможность менять место для жизни: город, страну, — говорит о своей выставке "Кирка". — Мы выступаем в качестве "локатора", считывающего с окружающих вопросы про "уезжать или оставаться", "уволиться сию секунду или сначала выплатить кредит". То, что окружает нас повседневно, то, о чем мы думаем, но не решаемся сделать".

Теги: тольяттинский художественный музей музеи выставка художники Тольятти

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Последние комментарии

Валентина Казакова 03 августа 2015 14:11 Музейный комплекс "Наследие" в Тольятти планируется передать краеведческому музею

Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".

Таука Петровна 16 июня 2015 16:58 В Тольятти проходит конкурс на лучшее стихотворение о городе

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