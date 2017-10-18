В Тольятти откроется выставка анонимной группы художников "Кирка"

В Отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея в пятницу 20 октября откроется выставка "Пэ Эм Жэ" арт-группы "Кирка". Стрит-арт "Панельки" (бетонные заграждения, "превращенные" в панельные многоэтажки) сделал группу известной за пределами Тольятти.

Арт-группа "Кирка" — это анонимная группа художников, работающая с Тольятти с 2016 года. Участники интерпретируют городскую и музейную действительность, участвуют в выставках и создают работы в уличной среде.

"Мы говорим о нашем городе, мы хотим, чтобы это место не было пустым, мы наполняем его близкими нам смыслами, даем название безымянным объектам: лавкам, гаражам, бетонным ограждениям, стенам и прочему обыденному. Мы критикуем нашу действительность и самих себя, и, как все молодые, не всегда знаем, что делать дальше. Нам важно действие и мы действуем, пользуясь языком художника и улицы", — говорит арт-группа в манифесте.

На открытии выставки "Пэ Эм Жэ" будут представлены документации работ художников и новые проекты. Выставка включает в себя живопись, объекты, инсталляции, видео. Впервые об арт-группе "Кирка" заговорили крупные российские СМИ, когда в мае 2016 г. ребята сделали работу "Панельки" — "превратили" бетонные блоки в панельные многоэтажки.

"Каждый из нас ищет свое место. Место, которое любой из нас может называть своим домом, местом работы, местом, где он встречается с друзьями или остается один, домом родителей, и у каждого из нас есть возможность менять место для жизни: город, страну, — говорит о своей выставке "Кирка". — Мы выступаем в качестве "локатора", считывающего с окружающих вопросы про "уезжать или оставаться", "уволиться сию секунду или сначала выплатить кредит". То, что окружает нас повседневно, то, о чем мы думаем, но не решаемся сделать".