В Тольятти разыскивают водителя, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе

В Тольятти полицейские разыскивают автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Авария произошла 16 октября, около 18:30, на ул. Мичурина в Центральном районе. Неизвестный водитель, ехавший в направлении проезда Жилина, сбил на регулируемом пешеходном переходе пожилую женщину. Сразу после этого автомобилист скрылся, не оказав пострадавшей помощь.
Пенсионерка с травмами попала в больницу.
Сотрудники органов внутренних дел разыскивают виновника аварии.
Последние комментарии
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них