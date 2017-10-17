На зимнее содержание дорог в Тольятти направят 175 млн рублей

На зимнее содержание дорог в Тольятти направят 175,4 млн руб., сообщает пресс-центр горадминистрации.

Сообщается, что в данный момент дорожные службы Тольятти завершают подготовку к содержанию городских магистралей в зимний период. Согласно условиям муниципального контракта, он длится пять месяцев — с 1 ноября по 30 марта.

В настоящий момент за содержание магистралей города отвечает ООО "Автодоринжиниринг". Двухлетний контракт с компанией на сумму 832,5 млн руб. действует с 1 октября текущего года. На предстоящий зимний период предусмотрено финансирование в размере 175,4 млн рублей. Общая площадь содержания автомобильных дорог Тольятти составляет 6,2 млн кв. метров.

На сегодняшний день из необходимых на весь сезон 66 тыс. т пескосоляной смеси уже закуплено 48 тыс. тонн (73%). Спецтехника имеется в достаточном количестве, машины находятся в удовлетворительном состоянии.

В зимний период компания-подрядчик будет проводить обработку противогололедными материалами аварийно-опасных участков (спуски, подъемы, перекрестки в первую очередь), проезжей части, заездных карманов, посадочных площадок остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Также в список работ вошли очистка автодорог, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов от снега и льда, уборка снега с разворотов, перекрестков, — вывоз снега с автодорог.

Отмечается, что в текущем сезоне дорожные службы перейдут на новую систему содержания дорог, которые были разбиты на три уровня. К первому, "максимальному", уровню отнесены три основные магистрали, по одной в каждом районе города: ул. Юбилейная, ул. Мира и ул. Громовой. Здесь предусмотрено комплексное содержание с выполнением всех видов работ, включая вывоз снега, который требует серьезных затрат.

К "среднему" уровню содержания отнесены Московский пр-т, ул. Революционная, пр-т Ст. Разина, ул. 50 лет Октября, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Коммунистическая, ул. Чайкиной и ул. Матросова. С указанных дорог вывозить снег будут частично. Третий, "допустимый" уровень содержания применяется для всех остальных дорог города. Вывоз снега в данном случае не предусмотрен, при этом все стандарты содержания магистралей будут соблюдаться в обязательном порядке.

"Данная система на территории Тольятти применяется впервые и направлена на повышение качества и периодичности выполняемых работ. Работа подрядчиков будет контролироваться специалистами администрации в ходе объездов дважды в неделю. За выявленные нарушения компаниям грозят внушительные штрафы", — отмечает мэрия Автограда.

За содержание внутриквартальных дорог в Автозаводском и Комсомольском районе отвечает ГК "Эковоз", в Центральном — МАУ "Зеленстрой". Данные организации также готовы к работе в зимний период.