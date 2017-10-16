Вступил в силу приговор создателю тольяттинской финансовой пирамиды "РИК"

В пятницу, 13 октября, апелляционная инстанция по уголовным делам Самарского областного суда оставила без изменения приговор суда Автозаводского района жителю Тольятти Андрею Хасиеву, признанному виновным в создании финансовой пирамиды — ч. 2 ст. 172.2 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде Автозаводского района.

Как ранее сообщалось по данным полиции, в 2014 г. Хасиев разместил в газете "Презент" объявление о том, что некая фирма берет под высокий процент средства граждан: вклад в 100 тыс. руб. — под 4% в месяц, 150 тыс. руб. — под 5%, 250 тыс. руб. — под 7%. Граждане, соблазнившись такими условиями, приходили в офис ООО "Региональная инвестиционная компания", где Хасиев был единственным учредителем и гендиректором.

Он якобы вкладывал полученные от граждан деньги в покупку новых автомобилей ВАЗа и при перепродаже имел с каждого 15-25 тыс. руб. прибыли. Таким образом, в месяц зарабатывал 450-550 тыс. руб., из которых и платил народу за одолженные деньги.

Например, по версии следствия, один из потерпевших в июле 2014 г. пришел по указанному в объявлении адресу в ТЦ "Гранд Сити". В офисе на третьем этаже девушка дала подписать ему договор, по которому со вклада в 110 тыс. руб. он должен был получать 120% годовых. Его вклад даже застраховали в ООО "Лойд Сити". В конце года мужчина принес в фирму "РИК" еще 140 тыс. руб. под 180% годовых. А когда в марте 2015 г. он пришел за своими деньгами, контора уже пропала.

Потерпевшими по делу признали более 300 жителей Тольятти и Самары. А нанесенный им ущерб превысил 67 млн рублей. В сентябре 2015 г. суд дал санкцию на арест Хасиева. По окончании следствия ему предъявили обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как сообщали в полиции, сам обвиняемый вину не признавал, считая, что с его клиентами должен расплатиться страховщик. Однако, по данным полицейских, договоры со страховой компанией оказались поддельными. По окончании следствия, в конце апреля 2016 г. уголовное дело Хасиева поступило на рассмотрение в суд Автозаводского района.

Процесс по делу завершился в апреле 2017 года. Как пояснили в суде Автозаводского района, при вынесении приговора суд признал Хасиева виновным не в мошенничестве, а по ч. 2 ст. 272.2 УК РФ "Организация деятельности по привлечению денег физических лиц, при которой выплата дохода лицам, чьи деньги привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денег иных физических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денег, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денег, сопряженное с привлечением денег физических лиц в особо крупном размере".

Андрею Хасиеву назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Как пояснили в суде Автозаводского района, были удовлетворены исковые требования более 300 потерпевших по делу. Еще нескольким потерпевшим отказали, так как они взыскивали ущерб в порядке гражданского судопроизводства, и решения судов уже вступили в силу. И за несколькими потерпевшими признали право взыскивать ущерб в гражданских судах.

Этот приговор был обжалован. Но Самарский областной суд оставил его без изменения и теперь он считается вступившим в силу. У сторон остается право обжаловать приговор и решение апелляционной инстанции Самарского областного суда в кассационном порядке.