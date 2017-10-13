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Происшествия

В Тольятти ночью горел павильон ритуального предприятия

ТОЛЬЯТТИ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 октября, в 23:50, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на пр. Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел торговый павильон на площади 30 кв. м.

14 человек с применением четырех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 23:58.

Причины возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.

Теги: пожары Тольятти

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Последние комментарии

Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

Алёна Парадиз 11 июля 2017 09:17 Дело тольяттинского антинаркотического центра "Грань" ушло в суд

у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них

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