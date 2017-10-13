В Тольятти ночью горел павильон ритуального предприятия

В четверг, 12 октября, в 23:50, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на пр. Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел торговый павильон на площади 30 кв. м. 14 человек с применением четырех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 23:58. Причины возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.