В Тольятти ночью горел павильон ритуального предприятия

В четверг, 12 октября, в 23:50, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на пр. Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горел торговый павильон на площади 30 кв. м.
14 человек с применением четырех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 23:58.
Причины возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.
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велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них