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В Тольятти перед судом предстанут черные риелторы, отбиравшие у людей квартиры и заставлявшие их брать кредиты В Тольятти большинство фигурантов дела о страховых мошенничествах амнистированы или оправданы судом Взрывом самодельного устройства в тольяттинской квартире занялись полицейские В Тольятти мужчина, собиравший пиротехническое устройство, лишился пальцев Пожар на тольяттинском судоремонтном заводе тушили более часа

Происшествия

В Тольятти перед судом предстанут черные риелторы, отбиравшие у людей квартиры и заставлявшие их брать кредиты

ТОЛЬЯТТИ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Тольятти утвердила обвинительные заключение по уголовным делам трех членов ОПГ черных риелторов, которых подозревали в мошенничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, с 2014 по 2016 г. злоумышленники под предлогом выдачи займов с низкой процентной ставкой входили в доверие граждан. Используя юридическую неграмотность жертв, они убеждали их оформить в МФЦ документы по отчуждению недвижимости. В результате более 20 человек лишились единственного жилья.

Кроме того, руководитель ОПГ склонял граждан к оформлению потребительских кредитов якобы для создания благоприятной кредитной истории, после чего присваивал приобретаемое имущество. Из-за этого более 120 потерпевших остались без купленного ими имущества, но с обязательствами перед банками.

Уголовные дела направлены в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения.

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Последние комментарии

Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

Алёна Парадиз 11 июля 2017 09:17 Дело тольяттинского антинаркотического центра "Грань" ушло в суд

у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них

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