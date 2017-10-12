В Тольятти перед судом предстанут черные риелторы, отбиравшие у людей квартиры и заставлявшие их брать кредиты

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительные заключение по уголовным делам трех членов ОПГ черных риелторов, которых подозревали в мошенничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, с 2014 по 2016 г. злоумышленники под предлогом выдачи займов с низкой процентной ставкой входили в доверие граждан. Используя юридическую неграмотность жертв, они убеждали их оформить в МФЦ документы по отчуждению недвижимости. В результате более 20 человек лишились единственного жилья.

Кроме того, руководитель ОПГ склонял граждан к оформлению потребительских кредитов якобы для создания благоприятной кредитной истории, после чего присваивал приобретаемое имущество. Из-за этого более 120 потерпевших остались без купленного ими имущества, но с обязательствами перед банками.

Уголовные дела направлены в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения.