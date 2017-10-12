В Тольятти перед судом предстанут черные риелторы, отбиравшие у людей квартиры и заставлявшие их брать кредиты

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительные заключение по уголовным делам трех членов ОПГ черных риелторов, которых подозревали в мошенничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
По версии следствия, с 2014 по 2016 г. злоумышленники под предлогом выдачи займов с низкой процентной ставкой входили в доверие граждан. Используя юридическую неграмотность жертв, они убеждали их оформить в МФЦ документы по отчуждению недвижимости. В результате более 20 человек лишились единственного жилья.
Кроме того, руководитель ОПГ склонял граждан к оформлению потребительских кредитов якобы для создания благоприятной кредитной истории, после чего присваивал приобретаемое имущество. Из-за этого более 120 потерпевших остались без купленного ими имущества, но с обязательствами перед банками.
Уголовные дела направлены в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения.
Последние комментарии
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них