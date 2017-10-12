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Экономика и бизнес

Подписаны трехсторонние соглашения с двумя новыми резидентами ТОР "Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 октября, в конференц-зале администрации Тольятти состоялось торжественное подписание трехсторонних соглашений между правительством Самарской области, администрацией Автограда и новыми резидентами ТОР "Тольятти" — ООО "НТЦ Евровент" и ООО "Завод КПД".

Подписаны трехсторонние соглашения с двумя новыми резидентами ТОР "Тольятти" Подписаны трехсторонние соглашения с двумя новыми резидентами ТОР "Тольятти"
Фото: Фото предоставлено автором

Об этом сообщает пресс-центр администрации Тольятти.

Свою подпись в документах поставили врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, глава городского округа Тольятти Сергей Анташев, а также представители инвесторов — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "НТЦ Евровент" Леонид Медведев и директор общества с ограниченной ответственностью "Завод КПД" Александр Владимиров.

Напомним, ООО "Завод КПД" планирует реализовать инвестиционный проект по внедрению новых методов производства в строительной отрасли. Компания планирует вложить 142,3 млн руб. и создать 67 новых рабочих мест.

ООО "НТЦ Евровент" планирует реализовать инвестиционный проект по созданию и запуску завода по производству энергоэффективного вентиляционного производства. Компания намерена вложить 25,7 млн руб. и создать 79 рабочих мест.

"Мы идем очень хорошими темпами и опережаем те регионы, которые гораздо раньше вошли в эту программу. В работе у нас порядка 50 заявок в разных стадиях, мы помогаем нашим резидентам формировать бизнес-планы, оценивать рынок и конкурентов. Уверен, что до конца года резидентами ТОР "Тольятти" станут еще 5-6 компаний. Интерес к городу достаточно высокий, в том числе у иностранных предприятий", — подчеркнул Александр Кобенко.

С момента функционирования ТОР "Тольятти" в комиссию поступило 17 заявок. По 14 уже одобренным заявкам общий объем инвестиций составляет 3,5 млрд руб., планируется создать более 1,3 тыс. новых рабочих мест.

Ранее статус резидента ТОР "Тольятти" получили: ООО "АКОМ Индастриал", ООО "БИА", ООО "Металлист-Тольятти", ООО "ТОР ТЗПО", ООО СП "Граниферт", ООО "Сарди Пекеджинг", ООО "БРАЙС", ООО "ЗЕТТА", ООО "ГРАН ЛИМИТЕД", ООО "ТТС ЗАКАЛКА", ООО "ХМ РУС" и ООО "АКТИВ ТМК".

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