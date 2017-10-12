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Происшествия

Взрывом самодельного устройства в тольяттинской квартире занялись полицейские

ТОЛЬЯТТИ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Тольятти проводят проверку по факту травмирования мужчины при срабатывании пиротехнического устройства.

Напомним, ЧП произошло около семи часов вечера в одной из квартир в Комсомольском районе. Мужчина, в руках которого взорвалось самодельное пиротехническое устройство, получил контузию и травмы, в частности ему оторвало фаланги пальцев рук.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, информация о поступлении в больницу 29-летнегомужчины, получившего травмы предположительно при срабатывании самодельного пиротехнического устройства, поступила в 19:30.

По данным полицейских, сейчас проводится проверка. Стражи порядка опрашивают пострадавшего, очевидцев случившегося и устанавливают все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: ЧП взрыв пострадавшие Тольятти

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Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

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