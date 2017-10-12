Взрывом самодельного устройства в тольяттинской квартире занялись полицейские

Полицейские Тольятти проводят проверку по факту травмирования мужчины при срабатывании пиротехнического устройства.
Напомним, ЧП произошло около семи часов вечера в одной из квартир в Комсомольском районе. Мужчина, в руках которого взорвалось самодельное пиротехническое устройство, получил контузию и травмы, в частности ему оторвало фаланги пальцев рук.
Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, информация о поступлении в больницу 29-летнегомужчины, получившего травмы предположительно при срабатывании самодельного пиротехнического устройства, поступила в 19:30.
По данным полицейских, сейчас проводится проверка. Стражи порядка опрашивают пострадавшего, очевидцев случившегося и устанавливают все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них