Взрывом самодельного устройства в тольяттинской квартире занялись полицейские

Полицейские Тольятти проводят проверку по факту травмирования мужчины при срабатывании пиротехнического устройства.

Напомним, ЧП произошло около семи часов вечера в одной из квартир в Комсомольском районе. Мужчина, в руках которого взорвалось самодельное пиротехническое устройство, получил контузию и травмы, в частности ему оторвало фаланги пальцев рук.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, информация о поступлении в больницу 29-летнегомужчины, получившего травмы предположительно при срабатывании самодельного пиротехнического устройства, поступила в 19:30.

По данным полицейских, сейчас проводится проверка. Стражи порядка опрашивают пострадавшего, очевидцев случившегося и устанавливают все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.