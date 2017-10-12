Пожар на тольяттинском судоремонтном заводе тушили более часа

В среду, 11 октября, в 19:59 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ООО "Тольяттинский судоремонтный завод", что находится на ул. Никонова в Комсомольском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горела ветошь в помещении на площади 20 кв.метров. 20 пожарных с применением семи спецмашин полностью ликвидировали пожар в 21:10.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
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велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них