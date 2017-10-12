Пожар на тольяттинском судоремонтном заводе тушили более часа

В среду, 11 октября, в 19:59 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ООО "Тольяттинский судоремонтный завод", что находится на ул. Никонова в Комсомольском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела ветошь в помещении на площади 20 кв.метров. 20 пожарных с применением семи спецмашин полностью ликвидировали пожар в 21:10. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.