Два человека пострадали в Тольятти в Lada Priora, въехавшей в столб

В Тольятти 10 октября, в 15:40, 53-летний водитель Lada Priora ехал по ул. Спортивной в направлении ул. Революционной и врезался в световую опору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, автомобилист нарушил правила расположения транспорта на проезжей части. В результате аварии водителя и пассажира — 31-летнего мужчину доставили в больницу с травмами. По данным ГИБДД, автомобилист был трезв.