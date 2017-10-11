Два человека пострадали в Тольятти в Lada Priora, въехавшей в столб

В Тольятти 10 октября, в 15:40, 53-летний водитель Lada Priora ехал по ул. Спортивной в направлении ул. Революционной и врезался в световую опору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, автомобилист нарушил правила расположения транспорта на проезжей части.
В результате аварии водителя и пассажира — 31-летнего мужчину доставили в больницу с травмами.
По данным ГИБДД, автомобилист был трезв.
Последние комментарии
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них