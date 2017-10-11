Трагедия на трассе Тольятти - Ягодное могла произойти по вине водителя Hyundai

В среду, 11 октября, ДТП с трагическими последствиями на трассе Тольятти — Ягодное могло произойти по вине 30-летнего водителя Hyundai Solaris, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, около 6:00 водитель Huyndai ехал по трассе со стороны Тольятти в направлении с. Ягодное. На 4 км дороги его автомобиль занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ-21043 под управлением 58-летнего жителя Тольятти.
В результате аварии водитель иномарки получил травмы, с которыми бригада "скорой помощи" доставила его в медицинское учреждение. Мужчину госпитализировали.
Водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте до прибытия врачей.
Сейчас полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них