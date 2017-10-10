В Ставропольском районе нашли боевую гранату

В воскресенье, 8 октября, в лесном массиве между селами Нижнее и Верхнее Санчелеево Ставропольского района 38-летний мужчина нашел гранату, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
На место происшествия вызвали инженерно-техническую группу ОМОН (Тольятти) управления Росгвардии по Самарской области.
Прибывшие саперы осмотрели находку и пришли к выводу, что это боевая граната РГД-5 без запала, с закрученной заводской пробкой. Взрывотехники изъяли ее и передали полицейским.
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велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них