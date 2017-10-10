В Ставропольском районе нашли боевую гранату

В воскресенье, 8 октября, в лесном массиве между селами Нижнее и Верхнее Санчелеево Ставропольского района 38-летний мужчина нашел гранату, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области

На место происшествия вызвали инженерно-техническую группу ОМОН (Тольятти) управления Росгвардии по Самарской области. Прибывшие саперы осмотрели находку и пришли к выводу, что это боевая граната РГД-5 без запала, с закрученной заводской пробкой. Взрывотехники изъяли ее и передали полицейским.