В Тольятти помощь "скорой" понадобилась мужчине, которого укусила змея

В понедельник, 9 октября, утром в одно из лечебных учреждений Комсомольского района обратился мужчина в возрасте около 65 лет, которого в ногу укусила змея, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Медики оказали мужчине помощь и вызвали "скорую", а врачи городской службы "03" перевезли его в лечебное учреждение токсикологического профиля.