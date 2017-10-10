В Тольятти помощь "скорой" понадобилась мужчине, которого укусила змея

В понедельник, 9 октября, утром в одно из лечебных учреждений Комсомольского района обратился мужчина в возрасте около 65 лет, которого в ногу укусила змея, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Медики оказали мужчине помощь и вызвали "скорую", а врачи городской службы "03" перевезли его в лечебное учреждение токсикологического профиля.
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велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них