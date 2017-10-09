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Спорт

ХК "Лада" уступил на выезде "Амуру"

ХАБАРОВСК. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 октября, ХК "Лада" потерпел от "Амура" со счетом 1:4, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд состоялась в Хабаровске и стала второй в этом сезоне.

В первом периоде соперники обменялись голами в большинстве: счет на 7-й минуте открыл форвард "Амура" Владислав Ушенин, а на 17-й Игорь Скороходов сравнял счет, использовав удаление (на 5 минут и до конца матча) Александра Фролова — 1:1: форвард волжан завершил затяжную атаку партнеров, добив шайбу вторым своим броском.

Во втором периоде Олег Ли, несколько лет назад игравший за "Ладу", вновь вывел вперед дальневосточников (2:1). А  далее, несмотря на достаточно большое количество бросков в створ ворот в этом отрезке (14:12 в пользу хозяев), Юха Метсола и Александр Лазушин играли успешно.

Решающим стал третий период. В его середине хабаровчане, воспользовались ошибкой игрока "Лады" в чужой зоне, перехватили шайбу, и Павел Дедунов, по-бобровски прокатившись за воротами, отправил ее в ближний угол — 3:1. А точку в матче на 57-й минуте поставил Алексей Бывальцев, добивший шайбу после броска Томаша Загорны — 4:1 победа "Амура".

Теги: ХК Лада ХК Амур хоккей Хабаровский край

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Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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