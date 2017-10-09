ХК "Лада" уступил на выезде "Амуру"

В воскресенье, 8 октября, ХК "Лада" потерпел от "Амура" со счетом 1:4, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд состоялась в Хабаровске и стала второй в этом сезоне.

В первом периоде соперники обменялись голами в большинстве: счет на 7-й минуте открыл форвард "Амура" Владислав Ушенин, а на 17-й Игорь Скороходов сравнял счет, использовав удаление (на 5 минут и до конца матча) Александра Фролова — 1:1: форвард волжан завершил затяжную атаку партнеров, добив шайбу вторым своим броском.

Во втором периоде Олег Ли, несколько лет назад игравший за "Ладу", вновь вывел вперед дальневосточников (2:1). А далее, несмотря на достаточно большое количество бросков в створ ворот в этом отрезке (14:12 в пользу хозяев), Юха Метсола и Александр Лазушин играли успешно.

Решающим стал третий период. В его середине хабаровчане, воспользовались ошибкой игрока "Лады" в чужой зоне, перехватили шайбу, и Павел Дедунов, по-бобровски прокатившись за воротами, отправил ее в ближний угол — 3:1. А точку в матче на 57-й минуте поставил Алексей Бывальцев, добивший шайбу после броска Томаша Загорны — 4:1 победа "Амура".