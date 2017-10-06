В Тольятти мужчина забил собутыльника до смерти стулом по голове

В пятницу, 6 октября, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 33-летнего тольяттинца Алексея Г., которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть, — ч. 4 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщила старший помощник руководителя Центрального межрайонного отдела по Тольятти СК РФ Наталья Ангипова.

Как пояснила Наталья Ангипова, следствие установило, что 8 августа 2017 г., когда Алексей был у дома на ул. Карбышева, знакомый позвал его выпить к своему приятелю Владимиру К. Собутыльников не смущало, что электричество в квартире отключено за неуплату. Они устроили застолье при свечах.

Во время попойки, как установили следователи, какие-то слова хозяина жилища показались Алексею Г. оскорбительными, в связи с чем он встал со стула и принялся, что было сил бить им оппонента по голове и телу. При этом он требовал, чтобы Владимир извинился. Не услышав раскаяний, мужчина продолжил избиение. Когда стул разлетелся в щепки, Алексей решил бить Владимира шваброй, которая тоже сломалась.

Во время избиения третий собутыльник, опасаясь попасть "под раздачу", убежал. На шум в квартиру заглядывала соседка потерпевшего. Но заходить внутрь она не решилась и удалилась к себе. А утром другая соседка увидела дверь квартиры Владимира открытой, зашла в помещение, обнаружила на полу его окровавленный труп и вызвала полицию. На теле пострадавшего эксперты насчитали не менее 35 следов от ударов стулом и черенком швабры, причем 10 из их на голове.

Как рассказала Наталья Ангипова, 10 августа подозреваемого Алексея Г. задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина не отрицал вину, и его взяли на время следствия под стражу.

Сейчас следствие по делу закончено и, скорее всего, Алексея ждет суровый приговор. По словам Натальи Ангировой, дело в том, что он не так давно освободился из колонии, где отбывал 12-летний срок за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Теперь в связи с повторным совершением особо тяжкого преступления в действиях мужчину просматривается особо тяжкий рецидив, что чревато для него большим сроком лишения свободы.