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Происшествия

В Тольятти столкнулись Lada Priora и "Газель", один водитель госпитализирован

ТОЛЬЯТТИ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 4 октября, в 15:50, 23-летний водитель Lada Priora, двигаясь по ул. Дзержинского в направлении ул. Революционной, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной "Газелью" под управлением 39-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В результате аварии водителя легковушки госпитализировали с травмами.

По данным ГИБДД, оба автомобилиста были трезвы.

Теги: ДТП пострадавшие Тольятти

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