В Тольятти столкнулись Lada Priora и "Газель", один водитель госпитализирован

В Тольятти 4 октября, в 15:50, 23-летний водитель Lada Priora, двигаясь по ул. Дзержинского в направлении ул. Революционной, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной "Газелью" под управлением 39-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии водителя легковушки госпитализировали с травмами.
По данным ГИБДД, оба автомобилиста были трезвы.
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у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.