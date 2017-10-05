В Тольятти столкнулись Lada Priora и "Газель", один водитель госпитализирован

В Тольятти 4 октября, в 15:50, 23-летний водитель Lada Priora, двигаясь по ул. Дзержинского в направлении ул. Революционной, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной "Газелью" под управлением 39-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии водителя легковушки госпитализировали с травмами. По данным ГИБДД, оба автомобилиста были трезвы.