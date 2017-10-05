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Общество

Программы "ВАЗ ТВ" вошли в число лучших на конкурсе "Многоликая Россия-2017"

ТОЛЬЯТТИ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурс "Многоликая Россия" проводится агентством по печати и массовым коммуникациям Республики Татарстан уже в десятый раз. Он популяризирует культуру и традиции народов многонациональной России, призывает к сохранению уникальных ценностей традиционной народной культуры, поднимает вопросы этнокультурного развития.

Призер конкурса, режиссер "ВАЗ ТВ" Марина Шикина Призер конкурса, режиссер "ВАЗ ТВ" Марина Шикина
Фото: предоставлено компанией

В этом году на рассмотрение жюри конкурса было подано 2 200 заявок из 56 регионов России. Из них определялись наиболее значимые и талантливые работы журналистов, которые внесли весомый вклад в развитие и сохранение культурного наследия своего региона.

Художественно-публицистические программы "ВАЗ ТВ" вошли в число лучших в номинации "Телепроект".

"Награда телеканала ВАЗ ТВ в Казани — это очередное признание высокого профессионализма наших журналистов, режиссёров, операторов! - отмечает Ирина Денисова, генеральный директор ООО "ЛАДА-МЕДИА". - Фестиваль "Многоликая Россия" посвящен традициям, обычаям и культуре народов, населяющих нашу страну. Именно такие художественно-публицистические программы о нашем крае мы и представили на конкурс: "В сердце края моего" Марины Шикиной,  "По Волге… На Жигулях" Натальи Корсаковой, а также специальную рубрику программы "Тольятти в деталях" под названием "Тольятти — наш дом". И то, что нас отметили, — высокая оценка нашей работы! Более двух тысяч заявок было представлено на конкурс, и мы завоевали второе место! Я горжусь нашим коллективом, поздравляю всю редакцию ВАЗ ТВ с заслуженной наградой! И, конечно, этой победой может гордиться весь Тольятти и Самарский регион!"

Теги: ВАЗ-ТВ Денисова Ирина конкурс тв Тольятти

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