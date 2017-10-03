В Тольятти семилетний ребенок попал под колеса Lada Priora

В Тольятти 3 октября в 7:30 44-летний водитель Lada Priora, ехавший по ул. Свердлова в направлении ул. Ворошилова, сбил семилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии пешехода госпитализировали с травмами головы и руки.