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Происшествия

В Тольятти семилетний ребенок попал под колеса Lada Priora

ТОЛЬЯТТИ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 3 октября в 7:30 44-летний водитель Lada Priora, ехавший по ул. Свердлова в направлении ул. Ворошилова, сбил семилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В результате аварии пешехода госпитализировали с травмами головы и руки.

Теги: ДТП пострадавшие пешеходы дети Тольятти

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