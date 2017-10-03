В Тольятти семилетний ребенок попал под колеса Lada Priora

В Тольятти 3 октября в 7:30 44-летний водитель Lada Priora, ехавший по ул. Свердлова в направлении ул. Ворошилова, сбил семилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте.
В результате аварии пешехода госпитализировали с травмами головы и руки.
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у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.