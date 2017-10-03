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Происшествия

Сотрудника тольяттинской фирмы подозревают в кредитном мошенничестве

ТОЛЬЯТТИ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 29-летнего ранее судимого местного жителя подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 30-летний сотрудник банка. По его словам, финансовая организация перевела деньги на счет тольяттинской фирмы, занимающейся изготовлением окон, но вопреки договору деньги по кредиту никто не возвращал.

Во время проверки участковые выяснили, что сотрудник фирмы, воспользовался служебным положением и оформил договор оказания услуг по подложным документам, а деньги — более 60 тыс. руб., полученные от банка-партнера, потратил.

Полицейские задержали мужчину для выяснения подробностей. Теперь в отношении него возбуждено уголовное.

Теги: преступление уголовное дело мошенничество Тольятти

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