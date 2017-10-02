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Происшествия

В тольяттинском лесу умер мужчина, отправившийся на прогулку с супругой

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 октября, примерно в 15:30 тольяттинские спасатели вместе с полицейскими обнаружили в лесу напротив 17-го квартала Автозаводского района тело 60-летнего мужчины, который пропал накануне вечером во время лесной прогулки с женой, сообщил корреспонденту Волга Ньюс директор МКУ "Центр гражданской защиты г.о. Тольятти" Андрей Дербенев.

Как пояснил Андрей Дербенев, об исчезновении мужчины на ЕДДС днем сообщила его дочь. А оттуда в 12:34 сообщение поступило к дежурному их службы.

По предварительным данным, мужчина с супругой отправились на прогулку в лес напротив 17-го квартала вечером 30 сентября. Там супруг оставил жену на полянке, а сам пошел осмотреть территорию вокруг и пропал. Женщина ждала его на пеньке до утра, а потом вышла из леса и вернулась домой.

По словам Андрея Дербенева, на поиски пропавшего отправились две группы спасателей и полицейские. Вскоре они нашли тело мужчины в том же районе, где он и пропал. Причину его смерти установят эксперты, но, по предварительной информации, при жизни он имел проблемы с сердцем.

Также Андрей Дербенев рассказал, что это был второй случай на неделе, когда спасателям приходилось выезжать в лес на поиск пропавшего человека.

Так, 27 сентября около 20:00 на прогулку в расположенный поблизости лес ушел 80-летний пациент одного из отделений "Медгородка". Поскольку он долго не возвращался, о его пропаже сообщили спасателям, которые сразу приступили к поискам. Заблудившийся мужчина около 22:00 сам вышел из леса в районе дома №61б по ул. 40-летия Победы, где его встретили полицейские и проводили в стационар.

Теги: Дербенев Андрей Центр гражданской защиты Тольятти ЧП смерть лес пропавшие без вести Тольятти

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