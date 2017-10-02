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Происшествия

В Волге неподалеку от с. Хрящевка найдено тело мужчины

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 30 сентября, на берегу Волги в районе с. Хрящевка Ставропольского района нашли тело неизвестного мужчины с гнилостными изменениями.

Как установили прибывшие на место судмедэксперты, смерть наступила около месяца назад, сообщает источник в правоохранительных органах.

По факту случившегося ведется проверка. Тело направили на экспертизу для установления причины смерти. Личность погибшего устанавливается.

Теги: ЧП смерть утопающие Сельские районы Ставропольский район Самарская область

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