В Волге неподалеку от с. Хрящевка найдено тело мужчины

В субботу, 30 сентября, на берегу Волги в районе с. Хрящевка Ставропольского района нашли тело неизвестного мужчины с гнилостными изменениями.

Как установили прибывшие на место судмедэксперты, смерть наступила около месяца назад, сообщает источник в правоохранительных органах. По факту случившегося ведется проверка. Тело направили на экспертизу для установления причины смерти. Личность погибшего устанавливается.