Директора тольяттинского предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на 97 млн рублей

В Тольятти правоохранители возбудили уголовное дело в отношении гендиректора местного ООО. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, с 2012 по 2014 г. подозреваемый умышленно занизил сумму налогооблагаемого оборота. Для этого он заключил фиктивные договоры субподряда с другими организациями, предоставив в ФНС декларации с ложными сведениями по налогу на прибыль и НДС. В результате в бюджет не попало более 97 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.