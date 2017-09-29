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Происшествия

Директора тольяттинского предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на 97 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти правоохранители возбудили уголовное дело в отношении гендиректора местного ООО. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, с 2012 по 2014 г. подозреваемый умышленно занизил сумму налогооблагаемого оборота. Для этого он заключил фиктивные договоры субподряда с другими организациями, предоставив в ФНС декларации с ложными сведениями по налогу на прибыль и НДС. В результате в бюджет не попало более 97 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: преступление уголовное дело налоги Тольятти

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