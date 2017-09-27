В Тольятти открылась X международная выставка-форум "Автопром. Автокомпоненты"

В среду, 27 сентября, в Тольятти начала работу X международная выставка-форум "Автопром. Автокомпоненты". Она будет проходить три дня и завершится 29 сентября.

"Автопром. Автокомпоненты" - отраслевая дискуссионная площадка для производителей автомобилей, автомобильных компонентов и представителей органов власти, курирующих развитие автопрома. Ее организатором является выставочный центр "ЭКСПО-Тольятти" при поддержке ПАО "АвтоВАЗ" и правительства Самарской области.

В выставке участвуют представители федеральных и региональных органов власти, автопроизводители, поставщики комплектующих для автомобильной сборки, а также производители оборудования, материалов и инструментов для автомобильной промышленности из России и других стран.

Глава администрации Тольятти Сергей Анташев отметил важность форума для Тольятти.

Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области Олег Жадаев подчеркнул, что АвтоВАЗ является лидером легкового автомобилестроения в России.

"Мы видим, как динамично развивается модельный ряд. И немаловажно, чтобы наши традиционные поставщики - производители автокомпонентов двигались в ногу со временем и в ногу с основными лидерами автосборочных производств. Выставка - один из инструментов, который позволяет обменяться мнениями, увидеть новые достижения в технологиях, в управленческих решениях", - отметил он.

Перед официальным открытием форума состоялось пленарное заседание на тему "Локализация производства и вывод продукции российского автопрома на глобальные рынки". На нем было зачитано приветственное письмо от первого заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева.

"Актуальность очередной выставки-форума не вызывает сомнений. Формат и тематика ее деловой программы и состав участников позволяют говорить о возможности всестороннего обсуждения всех вопросов, касающихся производства и реализации автокомпонентов, - подчеркнул он. - Сегодня можно твердо заявить о том, что существенные меры государственной поддержки отечественной автомобильной промышленности позволили не только сохранить отрасль, но и дать существенный импульс к ее дальнейшему развитию".

Владимир Гутенев отметил, что в августе 2017 г. российский рынок новых автомобилей вышел на второе место в Европе, уступив Германии. Рост производства автомобилей ставит перед производителями автокомпонентов задачу существенного увеличения выпуска их продукции, и для этого необходимо принимать меры по увеличению локализации производств комплектующих и поддерживать их со стороны государства.

О мерах финансовой и нефинансовой поддержке производителей автокомпонентов рассказал заместитель директора Фонда развития промышленности Владимир Распопов.

"Наша цель - максимально проинформировать существующих и потенциальных производителей. Самарская область в сфере производства автокомпонентов является историческим центром притяжения технологий. Это один из лидирующих регионов не только в России. Губерния имеет огромный потенциал для развития дальнейшего строительства новых производств и расширения и дозагрузки существующих", - рассказал он.

Кроме пленарных заседаний, на выставке пройдут тематические дискуссионные сессии и круглые столы, на которых будут обсуждаться лучшие практики локализации и импортозамещения, государственной поддержки предприятий автопрома, в том числе экспорта, меры противодействия контрафакту и подготовка кадров для автопрома.

Участники форума смогут увидеть новинки автопрома, продукцию российских и зарубежных производителей автокомпонентов, а также современные станки, инструменты, оборудование и оснастку для предприятий автомобильной отрасли.