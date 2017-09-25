Театр "Дилижанс" выиграл грант на проведение IX театрального фестиваля "Премьера одной репетиции"

Тольяттинский театр юного зрителя "Дилижанс" выиграл грант III конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Самарской области, сообщила пресс-служба этого театра. Проект театра о проведении IX театрального фестиваля "Премьера одной репетиции" стал победителем в номинации "Духовность и культура".

Почетный диплом победителя был вручен директору театра "Дилижанс" Ирине Мироновой на торжественной церемонии, прошедшей 20 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета.

На церемонии присутствовали генеральный директор ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов и губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

В 2017 г. на конкурс поступило 500 заявок, из которых грантовую поддержку получили 74 организации. Общий грантовый фонд конкурса составил 15 млн рублей.

Фестиваль "Премьера одной репетиции" проводится театром "Дилижанс" уже на протяжении восьми лет. Это единственный театральный фестиваль в Тольятти, проходящий на регулярной основе. В 2010 г. фестиваль начинался как внутренний театральный конкурс, способствующий формированию репертуара, но уже со второго года к программе стали подключаться внешние творческие группы, как профессиональные, так и любительские, включая иногородние. Год от года интерес к фестивалю растет и со стороны зрителей, и со стороны театральных деятелей. В последние годы конкурсная программа фестиваля включает в среднем 10-12 спектаклей, а зрительская аудитория составляет более 2000 человек.

В отличие от прошлогодних фестивалей, не имевших четко заданной тематики, IX фестиваль посвящен актуальной драматургии, то есть пьесам, опубликованным в течение последних двух лет.