Театр "Дилижанс" выиграл грант на проведение IX театрального фестиваля "Премьера одной репетиции"

Тольяттинский театр юного зрителя "Дилижанс" выиграл грант III конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Самарской области, сообщила пресс-служба этого театра. Проект театра о проведении IX театрального фестиваля "Премьера одной репетиции" стал победителем в номинации "Духовность и культура".
Почетный диплом победителя был вручен директору театра "Дилижанс" Ирине Мироновой на торжественной церемонии, прошедшей 20 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета.
На церемонии присутствовали генеральный директор ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов и губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
В 2017 г. на конкурс поступило 500 заявок, из которых грантовую поддержку получили 74 организации. Общий грантовый фонд конкурса составил 15 млн рублей.
Фестиваль "Премьера одной репетиции" проводится театром "Дилижанс" уже на протяжении восьми лет. Это единственный театральный фестиваль в Тольятти, проходящий на регулярной основе. В 2010 г. фестиваль начинался как внутренний театральный конкурс, способствующий формированию репертуара, но уже со второго года к программе стали подключаться внешние творческие группы, как профессиональные, так и любительские, включая иногородние. Год от года интерес к фестивалю растет и со стороны зрителей, и со стороны театральных деятелей. В последние годы конкурсная программа фестиваля включает в среднем 10-12 спектаклей, а зрительская аудитория составляет более 2000 человек.
В отличие от прошлогодних фестивалей, не имевших четко заданной тематики, IX фестиваль посвящен актуальной драматургии, то есть пьесам, опубликованным в течение последних двух лет.
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Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".
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