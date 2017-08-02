По программе "Безопасные и качественные дороги" в Тольятти отремонтируют 35 дорог

В 2017 г. на ремонт магистральных и внутриквартальных дорог Тольятти выделена сумма порядка 1,5 млрд руб., сообщила пресс-служба горадминистрации.

Большая доля этих средств поступила в город из вышестоящих бюджетов на реализацию приоритетного национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

По данной программе Тольятти выделено свыше 1 млрд руб., на которые будут отремонтированы 35 дорог.

К исполнению самого крупного муниципального контракта на сумму 843 млн руб. подрядчик, ООО "Автодоринжиниринг", приступил 11 апреля. На эти средства будут отремонтированы 16 дорог города общей площадью 434 тыс. кв. метров. По данным на 1 августа, работы по контракту выполнены на 55%. В работе находятся 14 объектов (готовность от 20% до 85%). Ремонт на проезде Фабричный завершен полностью, к работам на ул. Спортивной еще не приступали.

Муниципальный контракт на дополнительно выделенное финансирование в сумме 210 млн руб. заключен 10 июля с компанией "Автодоринжиниринг". Средства пойдут на ремонт 19 объектов общей площадью более 194 тыс кв метров. В настоящий момент в работе находятся три объекта: ул. Ленинградская, ул. Тимирязева, ул. Радищева.

Помимо этого, в городе продолжает действовать переходящий контракт с 2016 г. по программе модернизации автомобильных дорог. На 2017 год запланирован ремонт четырех объектов на сумму 150 млн рублей. На данный момент ремонт завершен на Южном и Комсомольском шоссе. В завершающей стадии работы на ул. Кудашева и ул. Диагональная. Общий процент выполнения по данному контракту составляет 98,5%.

Также в ближайшее время в Тольятти начнется ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Благодаря поддержке областного бюджета на эти цели направлено 268,8 млн рублей. Средства будут распределены на 2017 и 2018 года. До конца текущего года планируется отремонтировать 36 объектов на сумму 93,5 млн рублей. Аукцион по определению подрядчика, который займется внутриквартальным ремонтом, намечен на 11 августа.

Не останутся без внимания и дороги частного сектора. В этом году на ремонт 20 участков выделяется около 6 млн рублей. Работы по отсыпке дорог асфальтогранулятом начнутся после 7 августа, когда будут подведены итоги соответствующего аукциона.

Как сообщают в мэрии Тольятти, в текущем году подход к выбору объектов капитального ремонта в городе принципиально изменился. Дороги, которые необходимо ремонтировать в первую очередь, определяли сами жители. Кроме того, тольяттинские активисты контролируют ход ремонта. Представители ОНФ и общественных советов города участвуют в приемке объектов и следят за соблюдением сроков выполнения работ.