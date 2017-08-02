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Экономика и бизнес

Апелляция вновь отказала "РТ-Энерготрейдинг" во взыскании 413 млн руб. с АвтоВАЗа

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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11-й ААС отказал в удовлетворении иска ООО "РТ-Энерготрейдинг" о взыскании более 413 млн руб. задолженности и 25 млн руб. процентов к АвтоВАЗу, сообщает pravo.ru со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Весной прошлого года "РТ-Энерготрейдинг" обратилось в АС Самарской области с иском о взыскании с АвтоВАЗа 640 млн руб. задолженности по договору энергосбережения. Тогда суд удовлетворил иск частично и взыскал с АвтоВАЗа 413,6 млн руб. долга и 25,8 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами.

Однако прошлой зимой 11-й ААС отменил решение суда первой инстанции и отказал "РТ-Энерготрейдинг" в удовлетворении иска. Тогда компания обратилась в кассацию, которая жалобу удовлетворила и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. И вот сейчас апелляция вновь отказала в требованиях "РТ-Энерготрейдинг". Суд пришел к выводу, что ответчик оплатил долг в соответствии с формулой цены и порядком определения затрат, которые были предусмотрены договором, что подтверждается платежными поручениями, имеющимися в материалах дела.

Это не первое разбирательство между компаниями. Ранее суды взыскивали в пользу энергокомпании задолженность по договорам энергоснабжения. Рассмотрение этих дел продолжается.

Теги: АвтоВАЗ РТ-Энерготрейдинг автопром энергоснабжение договор долги суд Тольятти Самара обзор СМИ

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