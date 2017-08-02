Капитаном гандбольной "Лады" стала Дарья Дмитриева

Решением тренерского штаба гандбольной "Лады" капитаном тольяттинской команды в сезоне 2017/2018 гг. назначена Дарья Дмитриева, сообщает пресс-служба автозаводчанок.
Соответствующее объявление наставник тольяттинок Левон Акопян сделал для своих подопечных во вторник, 1 августа, перед началом дневной тренировки.
"К сожалению, многолетний капитан нашей команды Полина Горшкова в нынешнем сезоне взяла паузу в игровой практике и не может выполнять свои обязанности. Наш тренерский штаб решил их возложить на Дарью Дмитриеву", - пояснил клубной пресс-службе Левон Акопян.
В свою очередь, Дарья Дмитриева, находящаяся на капитанской должности и в национальной сборной России, рассказала, что назначение не стало для нее неожиданностью. О необходимости возглавить клуб по возвращении из сборной ей заранее сообщил наставник.
"В команде много новых игроков, которых я еще не знаю. Поэтому вступаю в права капитана пока с осторожностью. Но осваиваться, уверена, мне долго не придется. Обязанность капитана — сдружить девчонок, вместе с тренером сделать из отдельных игроков коллектив. Надеюсь, я с этим справлюсь и не подведу", - сказала Дарья.
Последние комментарии
))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.