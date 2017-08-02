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Спорт

Капитаном гандбольной "Лады" стала Дарья Дмитриева

ТОЛЬЯТТИ. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Решением тренерского штаба гандбольной "Лады" капитаном тольяттинской команды в сезоне 2017/2018 гг. назначена Дарья Дмитриева, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Соответствующее объявление наставник тольяттинок Левон Акопян сделал для своих подопечных во вторник, 1 августа, перед началом дневной тренировки.

"К сожалению, многолетний капитан нашей команды Полина Горшкова в нынешнем сезоне взяла паузу в игровой практике и не может выполнять свои обязанности. Наш тренерский штаб решил их возложить на Дарью Дмитриеву", - пояснил клубной пресс-службе Левон Акопян.

В свою очередь, Дарья Дмитриева, находящаяся на капитанской должности и в национальной сборной России, рассказала, что назначение не стало для нее неожиданностью. О необходимости возглавить клуб по возвращении из сборной ей заранее сообщил наставник.

"В команде много новых игроков, которых я еще не знаю. Поэтому вступаю в права капитана пока с осторожностью. Но осваиваться, уверена, мне долго не придется. Обязанность капитана — сдружить девчонок, вместе с тренером сделать из отдельных игроков коллектив. Надеюсь, я с этим справлюсь и не подведу", - сказала Дарья.

Теги: Акопян Левон Горшкова Полина Дмитриева Дарья гандбольная Лада гандбол Тольятти

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Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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