Капитаном гандбольной "Лады" стала Дарья Дмитриева

Решением тренерского штаба гандбольной "Лады" капитаном тольяттинской команды в сезоне 2017/2018 гг. назначена Дарья Дмитриева, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Соответствующее объявление наставник тольяттинок Левон Акопян сделал для своих подопечных во вторник, 1 августа, перед началом дневной тренировки.

"К сожалению, многолетний капитан нашей команды Полина Горшкова в нынешнем сезоне взяла паузу в игровой практике и не может выполнять свои обязанности. Наш тренерский штаб решил их возложить на Дарью Дмитриеву", - пояснил клубной пресс-службе Левон Акопян.

В свою очередь, Дарья Дмитриева, находящаяся на капитанской должности и в национальной сборной России, рассказала, что назначение не стало для нее неожиданностью. О необходимости возглавить клуб по возвращении из сборной ей заранее сообщил наставник.

"В команде много новых игроков, которых я еще не знаю. Поэтому вступаю в права капитана пока с осторожностью. Но осваиваться, уверена, мне долго не придется. Обязанность капитана — сдружить девчонок, вместе с тренером сделать из отдельных игроков коллектив. Надеюсь, я с этим справлюсь и не подведу", - сказала Дарья.