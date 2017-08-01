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Происшествия

Тольяттинца, ограбившего знакомую, нашли спящим на лавочке с похищенной сумочкой

ТОЛЬЯТТИ. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали 36-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в уличном грабеже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

29-летняя местная жительница сообщила в полицию, что на ул. Коммунистической она встретила знакомого, который вырвал у нее сумку и убежал.

Подозреваемого задержали недалеко от места происшествия. Он был пьян и спал на лавочке с похищенной сумкой.

Задержанный не отрицал вину. Похищенное вернули владелице. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Теги: преступление уголовное дело ограбление Тольятти

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