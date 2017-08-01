Прокуратура и Ростехнадзор проверят ТЦ "Аэрохолл", где на эскалаторе пострадала девочка

Прокуратура Центрального района организовала общенадзорную проверку в ТЦ "Аэрохолл", где 29 июля при падении на эскалаторе пятилетняя девочка лишилась пальца руки, сообщил корреспонденту Волга Ньюс и. о. прокурора Центрального района Юрий Сергеев.

Как пояснил Юрий Сергеев, пострадавшая девочка первоначально была доставлена из ТЦ "Аэрохол" в тольяттинскую городскую больницу №4 в Комсомольском районе, так как она расположена ближе других медучреждений к месту происшествия. В связи с этим материал проверки по этому факту был зарегистрирован в отделе полиции Комсомольского района Тольятти. Но поскольку происшествие произошло в ТЦ "Аэрохол", который находится в Центральном районе, материал проверки будет передан в отдел полиции этого района.

"Для проведения комплексной прокурорской проверки в ТЦ "Аэрохол" будут привлечены специалисты Ростехнадзора, которые оценят соблюдение норм законодательства по технической безопасности и эксплуатации технического объекта (эскалатора) в ТЦ "Аэрохол", где пострадал ребенок, — сообщил Юрий Сергеев. — По окончании проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения".