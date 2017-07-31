Пятерых тольяттинцев обвиняют в мошенничестве более чем на полмиллиона

В Тольятти завершено расследование уголовного дела пятерых жителей области, обвиняемых в мошенничестве на сумму около 550 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, трое жителей Тольятти предлагали местным предпринимателям за взятки помощь в получении официального разрешения на установку торговых павильонов. А в случае отказа от сотрудничества злоумышленники вместе с двумя представителями городской администрации, сейчас отстраненными от службы, угрожали многочисленными проверками в торговых точках.

Сейчас фигурантам дела предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Уголовное дело направлено для рассмотрения в Автозаводский районный суд Тольятти.