"Эдша Тольятти" изготовила в этом году в ОЭЗ более 1,3 млн деталей

Компания "Эдша Тольятти" нарастила объемы производства в особой экономической зоне "Тольятти", сообщил сайт ОЭЗ.

За первые шесть месяцев 2017 г. на предприятии произведено более 1,3 млн автокомпонентов, что более чем в два раза выше показателя, выполненного за весь прошлый год.



Объем выручки компании с момента запуска производства в ОЭЗ превысил 300 млн рублей.

В настоящее время на заводе производят петли боковых дверей и для дверей задка, для капота и крышки багажника. Главными потребителями являются заводы в Тольятти и Ижевске — АвтоВАЗ и Ижевский автомобильный завод. Деталями немецкого производителя комплектуются автомобили Lada Kalina, Lada Granta и Lada Vesta.

Напомним, завод "Эдша "Тольятти" начал работать в ОЭЗ в марте 2016 года. Компания вошла в число лучших поставщиков АвтоВАЗа, а также получила сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO/TS 16949, описывающий современные требования к предприятиям, работающим в автомобильной промышленности.