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Происшествия

На даче под Тольятти мужчина умер от удара током

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 июля, около 19:00, по предварительным данным, на даче в районе массива "Островок" в окрестностях с. Новая Васильевка Ставропольского района удар током получил 40-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавший скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: ЧП смерть электричество Сельские районы Ставропольский район

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