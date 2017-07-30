На даче под Тольятти мужчина умер от удара током

В субботу, 29 июля, около 19:00, по предварительным данным, на даче в районе массива "Островок" в окрестностях с. Новая Васильевка Ставропольского района удар током получил 40-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Пострадавший скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.