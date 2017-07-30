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Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали тольяттинца, ездившего на такси в ломбард с украденным аккумулятором

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экипаж вневедомственной охраны в Тольятти задержал 22-летнего парня, подозреваемого в краже аккумулятора, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

На ул. Победы правоохранители обратили внимание на такси с четырьмя пассажирами, остановившееся возле ломбарда. Из машины вышел молодой человек с автомобильным аккумулятором, зашел в ломбард и вскоре вернулся, по-прежнему держа в руках батарею.

Стражи порядка предположили, что аккумулятор может быть украден и решили проверить пассажиров такси. Водитель рассказал, что несколько минут назад забрал четырех человек от дома на бульваре Ленина, у одного из них был аккумулятор. Пассажиры назвали адрес ломбарда, а когда батарею у них не приняли, хотели ехать в ГСК.

Как выяснилось, переносившего аккумулятор тольяттинца ранее подозревали в хищениях из автотранспорта. На вопрос, откуда у него батарея, он признался, что около 2:30 вскрыл ВАЗ-2105 на ул. Жилина и снял с него аккумулятор. А встретившись с друзьями, он хотел сдать его в ломбард.

По результатам разбирательства было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги: преступление уголовное дело кража Тольятти

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