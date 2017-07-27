Французские инвесторы изучают возможность реализации совместного проекта в ОЭЗ "Тольятти"

Экономическая делегация CCEF (Франция) 25 июля посетила Особую экономическую зону "Тольятти", сообщил сайт ОЭЗ. Иностранцы приехали для того, чтобы изучить инвестиционный потенциал города и возможности реализации совместного российско-французского проекта.

Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ "Тольятти" Алексей Пахоменко провел экскурсию по площадке и пригласил французских инвесторов к реализации своего проекта на территории Особой экономической зоны.

Основной акцент в своем выступлении он сделал на успешном опыте реализации иностранных проектов в ОЭЗ.

"Мы обладаем богатым опытом работы с зарубежными компаниями. — подчеркнул Алексей Пахоменко. — В ОЭЗ "Тольятти" уже успешно реализовали свои проекты инвесторы из Японии, Германии, Испании, Турции и США. Общий объем инвестиций резидентов составил почти 9,4 млрд рублей. Имеющаяся практика показывает, что при желании можно запустить любое производство у нас на территории в среднем за год. При этом объем капитальных затрат снижен в среднем на 30 процентов по сравнению с другими российскими площадками. Общий объем налоговых и таможенных льгот, полученных нашими резидентами сегодня, превысил 900 млн рублей".