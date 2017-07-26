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Экономика и бизнес

Подписаны соглашения с тремя резидентами ТОР

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации Тольятти 26 июля состоялось подписание трехсторонних соглашений с новыми резидентами ТОР, заявки которых были одобрены экспертной комиссией 14 июля.

Новыми резидентами стали ООО "Сарди Пекеджинг", ООО "БРАЙС" и ООО "ЗЕТТА". Суммарная стоимость проектов компаний составляет порядка 430 млн рублей. Новые резиденты планируют создать в Тольятти 90 рабочих мест. Ожидается, что все они начнут работать уже в 2017 году.

Свою подпись в документах поставили глава Тольятти Сергей Анташев, вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, а также руководители компаний.

Сейчас положительное решение комиссии по отбору резидентов в ТОР "Тольятти" принято уже в отношении восьми компаний. С семью из них подписаны трехсторонние соглашения.

Документы 16 потенциальных резидентов находятся в проработке, у четырех — завершающая стадия оформления заявок. Власти рассчитывают, что к концу 2017 г. объем инвестиций резидентов ТОР составит не менее 3,5 млрд руб., при этом в Тольятти будет создано более тысячи рабочих мест.

"Это хороший показатель, который характеризует слаженность работы комиссии, администрации города и профильного министерства, — отметил Александр Кобенко. — Интерес к размещению производств в Тольятти возрастает, на данный момент в разработке находится большое количество проектов. При необходимости мы помогаем компаниям подобрать площадку, решить вопрос с энергетикой, сделать бизнес-план. Пакет документов минимален, он не налагает на компанию особых требований. Для нас принципиально важны два ключевых момента — это объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест".

"Сегодня мы делаем все, чтобы привлечь максимальное количество резидентов. — сказал Сергей Анташев. — В частности, проводим активную работу с зарубежными инвесторами: уже состоялись встречи в посольстве Италии, Словении, Японии. К нам приезжал посол Чехии, в ближайшее время пройдет подобная встреча с предпринимателями из Германии. И все же основная группа, с которой связаны наши усилия и ожидания, — это инвесторы из России. Яркий тому пример — подписанные сегодня соглашения. Компании заходят в ТОР с интересными проектами, которые имеют очень хорошие перспективы".

Теги: Анташев Сергей ТОР Тольятти соглашение Тольятти

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