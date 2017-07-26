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Экономика и бизнес

На ремонт внутриквартальных дорог Тольятти выделено 268,8 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение 2017–2018 гг. в Тольятти будут отремонтированы 86 внутриквартальных дорог общей площадью более 180 тыс. кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Благодаря поддержке областного бюджета на обновление асфальтового покрытия проездов и дворов направлено 268,8 млн рублей. Эти средства будут распределены на два года. Так, до конца 2017 г. планируется отремонтировать 36 объектов на сумму 93,5 млн рублей. В 2018 г. предстоят работы по 50 объектам на 175,3 млн рублей.

Аукцион по определению подрядчика, который займется внутриквартальным ремонтом, намечен на 11 августа.

Теги: мэрия Тольятти ремонт дорог дворы Тольятти

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