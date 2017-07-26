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Спорт

Защитник ХК "Лада" сыграет за сборную Канады на турнире в Сочи

СОЧИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Защитник тольяттинской "Лады" Чарльз Геноуэй сыграет за сборную Канады на международном хоккейном турнире Sochi Hockey Open, сообщает tltgorod.ru.

Соревнования пройдут с 5 по 9 августа. Участие в них примут шесть команд: СКА (Санкт-Петербург), "Металлург" (Магнитогорск), "Куньлунь Ред Стар" (Китай), "Сочи", олимпийская сборная России и сборная Канады.

5 августа канадцы проведут первую игру турнира против хозяев - ХК "Сочи".

Теги: Геноуэй Чарльз ХК Лада сборная турнир хоккей Тольятти Краснодарский край обзор СМИ

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Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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