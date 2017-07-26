Защитник ХК "Лада" сыграет за сборную Канады на турнире в Сочи

Защитник тольяттинской "Лады" Чарльз Геноуэй сыграет за сборную Канады на международном хоккейном турнире Sochi Hockey Open, сообщает tltgorod.ru.
Соревнования пройдут с 5 по 9 августа. Участие в них примут шесть команд: СКА (Санкт-Петербург), "Металлург" (Магнитогорск), "Куньлунь Ред Стар" (Китай), "Сочи", олимпийская сборная России и сборная Канады.
5 августа канадцы проведут первую игру турнира против хозяев - ХК "Сочи".
Последние комментарии
))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.