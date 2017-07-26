Защитник ХК "Лада" сыграет за сборную Канады на турнире в Сочи

Защитник тольяттинской "Лады" Чарльз Геноуэй сыграет за сборную Канады на международном хоккейном турнире Sochi Hockey Open, сообщает tltgorod.ru.

Соревнования пройдут с 5 по 9 августа. Участие в них примут шесть команд: СКА (Санкт-Петербург), "Металлург" (Магнитогорск), "Куньлунь Ред Стар" (Китай), "Сочи", олимпийская сборная России и сборная Канады.

5 августа канадцы проведут первую игру турнира против хозяев - ХК "Сочи".